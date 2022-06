„Könnte unser Leben dominieren“: Bald fehlen in Deutschland 5 Millionen Arbeitskräfte

Düstere Aussichten vom Institut für deutsche Wirtschaft (IW): Deutschland könnten bald fünf Millionen Arbeitskräfte fehlen. Grund: Die geburtenstarke Boomer-Generation wird in absehbarer Zeit in den Ruhestand gehen. Was dann bleibt, ist ein eklatanter Personalmangel, der die Wirtschaft bedroht.

Konkret berechnet das IW, dass bis zum Jahr 2031 insgesamt fünf Millionen Arbeitskräfte fehlen würden. Dies berichtete die „Bild“ am Donnerstag unter Berufung auf Prognosen des IW. Demnach dürften in den kommenden Jahren jährlich zwischen 300.000 und 700.000 mehr Menschen in Rente gehen als neu in den Arbeitsmarkt kommen.

IW-Experte: „Der Personalmangel könnte unser Leben dominieren“

„Wir erleben jetzt einen Personalmangel, der noch viel stärker wird“, sagte der IW-Arbeitsmarktexperte Holger Schäfer der Zeitung. Diese Entwicklung könne kaum kompensiert werden. Akut herrscht – Pandemie-bedingt – vor allem in der Gastronomie, im Handwerk und dem Dienstleistungsbereich massive Personalnot. Doch es wird lauf Experte noch viel dramatischer: „Wir müssen uns darauf einstellen, dass der Mangel noch viel schlimmer wird. Der Personalmangel könnte unser Leben dominieren“, so Schäfer.

Das bedeute dann, dass Restaurants aus Mangel an Köch:innen und Kellner:innen früher schließen und Schwimmbäder verkürzt öffnen, weil es an Personal mangele. Bitter: Auch durch Zuwanderung könne die Entwicklung nicht gestoppt, sondern nur abgemildert werden, sagte Schäfer. (alp/afp)