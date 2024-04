Kneipenwirt mit mehreren Schüssen getötet

Mitten in der Nacht fallen Schüsse vor einem Lokal in Düsseldorf. Ein Gastwirt stirbt. Die Polizei nimmt einen Verdächtigen fest. Offenbar hat es zuvor Streit gegeben.

Ein Gastwirt ist in Düsseldorf durch Schüsse vor seinem Lokal ums Leben gekommen. Das gaben Staatsanwaltschaft und Polizei zu der Tat in der Nacht zum Sonntag bekannt. Nach ersten Erkenntnissen war es in dem Lokal gegen 2.45 Uhr zu einem Streit eines Mannes mit dem Betreiber gekommen. Nachdem sich der Streit vor das Gebäude verlagert habe, soll der Mann mehrere Schüsse auf den Gastronomiebetreiber abgegeben haben und anschließend erneut in das Lokal gegangen sein.

Kneipenwirt wird vor seinem Lokal erschossen

Trotz Reanimationsmaßnahmen durch Polizeibeamte und Rettungskräfte erlag der 38 Jahre alte Betreiber den Angaben zufolge noch am Tatort seinen Verletzungen. Polizisten nahmen einen mit einer Schusswaffe bewaffneten Mann vor dem Lokal widerstandslos fest. Dabei handele es sich um einen 52 Jahre alten Kosovaren mit Wohnsitz in Deutschland.

Ob es sich bei dem Festgenommenen um den mutmaßlichen Täter handelt, sei Teil der Ermittlungen, die eine Mordkommission übernommen hat. Bei den laufenden Ermittlungen soll dem Vernehmen nach ebenfalls geprüft werden, ob sich Täter und Opfer kannten. (dpa)