Tritte, Schläge, Pfefferspray: Rätsel nach Angriff auf Aldi-Parkplatz in Hamburg

Auf dem „Aldi“-Parkplatz an der Kunaustraße, in direkter Nähe zum Saseler Marktplatz, sind am Samstag zwei Männer angegriffen worden. Die Tat wirft Rätsel auf. Die zentrale Frage: Was war das Motiv der Angreifer?

Zwei Männer standen gegen 21.30 Uhr auf dem Parkplatz, als ihnen eine Gruppe anderer Männer entgegenkam. Sie sollen sich nicht gekannt haben, so die Opfer. Aus dem Nichts seien sie angegriffen worden; Tritte, Schläge und eine Ladung Pfefferspray hätten sie abbekommen.

Polizei fahndet nach Tätern – Mann bricht sich Fuß

Einer der Angegriffenen wollte den Tätern noch folgen, trat dabei aber unglücklich in ein Loch und brach sich seinen Fuß. Beide Männer blieben schließlich mit Schmerzen liegen, während die Angreifer entkamen.

Der Rettungsdienst versorgte die zwei Männer, während die Polizei nach den Tätern suchte – am Ende ohne Erfolg. Inzwischen hat die Kripo den Fall übernommen. Die Ermittler rätseln noch bezüglich des Motivs, denn: Den Opfern wurde nichts geraubt. (dg/röer)