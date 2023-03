Klimaaktivisten färben Donaukanal in Wien grün

Grünfärberei im großen Stil: Aus Protest gegen eine Konferenz der Gasindustrie in Wien haben Aktivisten am Samstag einen Abschnitt des Donaukanals grün gefärbt.

Verwendet worden sei das unschädliche Uranin, ein Fluoreszenzfarbstoff, teilte das Bündnis „Extinction Rebellion“ mit. Einige Dutzend Aktivistinnen und Aktivisten blockierten zudem eine Brücke über den Kanal.

