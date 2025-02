Kleinflugzeug stürzt ab – Pilot stirbt

Flugzeugabsturz in Baden-Württemberg: Eine zweimotorige Kleinmaschine ist am Montagabend bei Geisingen als vermisst gemeldet worden. Erst Stunden später wurde sie gefunden. Der Pilot ist tot.

Das zweimotorige Flugzeug war am Montag gegen 18 Uhr als vermisst gemeldet worden. Es war nach derzeitigem Sachstand auf dem Weg zum Flugplatz in Donaueschingen, kam dort aber nie an. Nach einer mehrstündigen Suchaktion bei Geisingen (Kreis Tuttlingen) fanden Rettungskräfte das Wrack in einem Wald. Für den Piloten kam jede Hilfe zu spät,

Ob der Mann vor oder wegen des Absturzes starb, ist derzeit noch unklar, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Außer dem Piloten war den Angaben zufolge niemand an Bord.

Zur Unfallzeit herrschte nach Angaben der Polizei starker Nebel. Das letzte Mal per Radar geortet worden war das Flugzeug demnach in einem großflächigen Waldgebiet. Die Kriminalpolizei und die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) ermitteln zur Unfallursache. (dpa)