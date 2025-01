Die Sonne fällt warm durch die Kirchenfenster. Von draußen dringen die Klänge des Dudelsackspielers herein. Schon eine halbe Stunde vor Beginn ist die Kirche voll besetzt. Uwe Christiansen hat den Kiez über Jahrzehnte geprägt. St. Pauli war nicht nur seine berufliche Welt, er lebte auch seit Langem in dem bunten Viertel. Er kannte viele. Viele kannten ihn. Und so nahmen am Freitag mehr als 250 Trauergäste in der St. Pauli Kirche am Pinnasberg Abschied von dem Mann, der bekannt war für seine Leidenschaft, seine Meinungsstärke, sein großes Herz und seine Gastfreundschaft.