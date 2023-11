Kind findet extrem gefährliche Drogen in Kaugummiautomat

Im bayerischen Nabburg hat ein Kind in einem ausgedienten Kaugummiautomaten ein Tütchen Ecstasy gefunden. Das Kind habe die blauen Pillen in der leeren Hülle des Automaten entdeckt und einem Erwachsenen gezeigt, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz in Regensburg am Freitag mit. Dieser habe die Polizei informiert.

Bei dem gefunden Ecstasy handle es sich um „Blue Punisher“, der neuen Droge, an der bereits mehrere Jugendliche gestorben sein sollen. Die Polizei beschlagnahmte die Pillen und nahm Ermittlungen auf. Sie geht davon aus, dass der Kaugummiautomat als Versteck diente und das Kind die Pillen zufällig fand. Der Automat wurde inzwischen abgebaut.

Die Ecstasy-Pille „Blue Punisher" dpa

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise und warnt: „Die Einnahme von Ecstasy im Allgemeinen und speziell der blauen Pille „Blue Punisher“ kann neben der Lebensgefahr zu schweren Nebenwirkungen führen. Grund ist die immer die unterschiedliche Konzentration des Wirkstoffs MDMA. Vom Aussehen kann nicht auf die Inhaltsstoffe geschlossen werden.“ Die Polizei Oberpfalz rate daher dringend von einem Konsum der Droge ab. (dpa/mp)