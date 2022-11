„Kaiserin des IS“: US-Terroristin folterte sogar ihre Kinder

Sie ist US-Amerikanerin – und fanatische Islamistin: Allison F. trainierte jahrelang junge Frauen für den IS, scheute nicht davor zurück, ihre eigene Tochter mit 13 Jahren an einen Kämpfer zwangszuverheiraten. Jetzt wurde Allison F., genannt „Kaiserin des IS“, in den USA verurteilt – zu 20 Jahren Gefängnis.

„Sie hat junge Mädchen einer Gehirnwäsche unterzogen und sie zum Töten ausgebildet“, erklärte Staatsanwalt Raj Parekh vor Gericht im US-Bundesstaat Virginia: „Sie war faktisch die Kaiserin des IS.“

Mehr als acht Jahre lang trainierte Allison F. sogar minderjährige Mädchen für die Terrororganisation – die jüngste soll erst zehn Jahre alt gewesen sein. Vom Alter der Mädchen habe sie nichts gewusst, sagte die 42-Jährige, außerdem habe es sich nur um „Überlebenstrainings“ gehandelt.

Tochter und Sohn forderten Höchststrafe für ihre Mutter

Die studierte Biologin Allison F. aus Kansas reiste 2008 aus den USA aus, unterstützte dschihadistischen Terror in Ägypten, Syrien, Libyen und dem Irak. In Syrien bildete sie eine Einheit von mehr als 100 Frauen im Umgang mit Maschinengewehren, Handgranaten und Sprengstoff aus. Sie wurde im Januar verhaftet.

Das könnte Sie auch interessieren: Ein Vize-Minister, der gern Hakenkreuz trägt

Vor Gericht sagte auch eine ihrer Töchter aus: Ihre Mutter habe sie als 13-Jährige an einen IS-Kämpfer zwangsverheiratet – um ihre Macht in der Organisation auszubauen. Auch ihr Sohn sagte aus, sie habe ihn misshandelt und gefoltert. Beide Geschwister forderten die Höchststrafe für ihre Mutter.