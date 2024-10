Käsediebe erbeuten 22 Tonnen (!) Cheddar – Jamie Oliver entsetzt

Ein britischer Händler berichtet, um Hunderte Käselaibe betrogen worden zu sein. Rund 300.000 Pfund sei das Diebesgut Wert. Nun ermittelt die Polizei, Jamie Oliver appelliert an seine Fans und spricht vom „großen Käseraub“.

Ein Londoner Käsehändler ist nach eigenen Angaben um eine große Menge Cheddar betrogen worden. Sie seien Opfer eines Diebstahls geworden, bei dem mehr als 22 Tonnen Cheddar abhandengekommen seien, teilte „Neal’s Yard Dairy“ mit.

Starkoch Jamie Oliver empört über den Käsebetrug

Kochbuchautor Jamie Oliver sprang dem Unternehmen mit einem öffentlichen Hilferuf zur Seite. „Ihr denkt jetzt, dass ich einen Scherz mache, aber das tue ich nicht“, sagte Oliver (49) in einem Instagramvideo. „Einige der besten Cheddarkäse der Welt wurden gestohlen.“ Der Käse war rund 300.000 Pfund (etwa 360.000 Euro) wert.

Der Betrüger habe sich als Großhändler eines französischen Lebensmittelhändlers ausgegeben, teilte Neal’s Yard Dairy mit. Es seien mehr als 950 Laibe Hafod, Westcombe und Pitchfork Cheddar geliefert worden, bevor der Betrug aufgefallen sei. Die Londoner Polizei geht dem Fall jetzt nach. Am Montag sei ihnen der Diebstahl einer großen Menge Käse gemeldet worden, bestätigte die Metropolitan Police. Bisher gebe es keine Festnahmen.

Täter des „Great Cheese Robbery“ sind weiterhin flüchtig

Trotz des großen finanziellen Schadens hätten sie ihre Verpflichtungen gegenüber ihren kleinen Lieferanten eingehalten und die Manufakturen bezahlt, teilte der britische Käsehändler mit. Sie arbeiteten mit den Ermittlern zusammen, um die Täter zu finden. Das Unternehmen appellierte an Händler weltweit, sich zu melden, falls ihnen Käse angeboten werde, der aus dem Diebstahl stammen könne.

Auch Jamie Oliver rief Käseliebhaber dazu auf, aufmerksam zu sein, wenn ihnen große Mengen Premium-Cheddar auf dem Schwarzmarkt angeboten würden. „Ich meine, ich weiß nicht, was sie damit wirklich machen wollen“, sagte Oliver, der auch für seine Fernsehshows bekannt ist. Ob sie den Käse jetzt reiben und in der Fast-Food-Industrie loswerden wollten? Es sei eine ziemlich komische Sache, 22 Tonnen Käse zu klauen. Oliver sprach vom „großen Käseraub“: „It’s the great cheese robbery.“ (dpa/mp)