Es ist der Mentor von Tim Mälzer und Jamie Oliver – und doch kennen ihn in Deutschland nur die wenigsten. Die MOPO traf den italienischen Starkoch Gennaro Contaldo (75) im „Koch Kontor“ im Karolinenviertel und fragte, warum er gerade in Hamburg eine Autogrammstunde gibt, wie der junge Mälzer so tickte und welche Herbstrezepte man unbedingt probieren sollte.

An diesem Abend ist die Schlange vor dem „Koch Kontor“ in der Karolinenstraße lang. Gennaro Contaldo signiert hier rund zwei Stunden lang die ersten Ausgaben seines neuen Kochbuchs „Slow Cook Italiano“. Um für jeden Fan energetisch zu bleiben, steht – typisch italienisch – stets ein frisch gebrühter „Espresso Doppio“ neben ihm.

Contaldo: Schützling Tim Mälzer brauchte anfangs auch mal einen „Push“