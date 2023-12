Jungs stehlen Feuerwerk und zündeln: 13-Jähriger schwer verletzt

Tragischer Unfall im Kreis Tübingen: Beim Zünden mit gestohlenem Feuerwerk hat ein 13-Jähriger aus der Region schwere Verletzungen im Gesicht erlitten.

Der Junge hatte offenbar zusammen mit einem Freund am Freitagnachmittag in einem Supermarkt in Rottenburg am Neckar einen Diebstahl begangen. Dabei hatte der 16-jährige Freund eine Feuerwerksbatterie auseinandergebaut und daraus einzelne Abschusshülsen gestohlen, berichtete die Polizei am Samstag.

Sein 13-jähriger Freund zündete kurz darauf eine dieser Hülsen an und wurde dabei verletzt. Ein Zeuge meldete den Vorfall an die Rettungsleitstelle. Der Junge zog sich dadurch schwere Gesichtsverletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in eine Fachklinik gebracht. (mp)