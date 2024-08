Junge wünschen sich mehr Führung von der EU

Welche Rolle sollen die Europäische Union (EU) und Deutschland in der internationalen Politik einnehmen? Mehr Führungsverantwortung? Mehr Eurozentrismus? Mehr Entwicklungshilfe? Anlässlich des internationalen Tags der Jugend am 12. August hat die Liz Mohn Stiftung nachgefragt.

Die 14- bis 27-Jährigen in Deutschland wünschen sich überdurchschnittlich stark, dass Deutschland oder die Europäische Union mehr Führung in der Welt übernehmen. Während 47 Prozent der Gesamtbevölkerung meinen, Deutschland solle eine größere Rolle in der Welt spielen, sagen das 54 Prozent der Jüngeren.

Soll die EU stärker ausgebaut werden? Zwei Drittel der Jugendlichen und Jungerwachsenen sind dafür

Beim Blick auf die EU sind 56 Prozent aller Befragten dieser Meinung, während das bei den 14- bis 27-Jährigen sogar fast zwei Drittel (64 Prozent) fordern. Das geht aus Zahlen der Liz Mohn Stiftung hervor, die zum heutigen internationalen Tag der Jugend veröffentlichten wurden.

Das könnte Sie auch interessieren: Der große Daten-Check: Führen mehr Radwege zu Stau-Chaos in Hamburg?

Auch bei der Frage nach mehr Entscheidungsrechten für die EU übertragen durch die Mitgliedsstaaten gibt es unter den Jüngeren deutlich mehr Befürworter. 54 Prozent der 14- bis 27-Jährigen sprechen sich dafür aus. In der Gesamtbevölkerung sind es nur 44 Prozent. (dpa/mp)