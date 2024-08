Über wenig wird in Hamburg so verlässlich gestritten, wie wenn eine Autospur zu einem Radweg umfunktioniert wird. Von einem befürchteten „Verkehrsinfarkt“ ist oft die Rede, andere prognostizieren ein „Stau-Chaos“. Aber stimmt das tatsächlich? Die MOPO hat mit Hilfe von Daten des Navigationsgeräteherstellers „TomTom“ einige Straßen in der Hansestadt analysiert – mit unterschiedlichen Ergebnissen.