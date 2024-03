Junge (13) legt sich in Gefriertruhe und stirbt

In Córdoba (Argentinien) ist der 13-Jährige Togo Ismael in einer Gefriertruhe ums Leben gekommen. Wie es dazu kommen konnte, ist bislang unklar.

Die Großmutter habe ihren Enkel leblos in der Truhe aufgefunden. Sie habe nicht schlafen können. Dann sei ihr die eingeschaltete Gefriertruhe aufgefallen, die eigentlich außer Betrieb war. Der Rettungsdienst und die Polizei seien sofort alarmiert worden. Sie haben jedoch nichts mehr für den Jungen tun können, berichtete die „Bild“.

Die Todesursache ist Herz-Kreislauf-Versagen

In der Klinik wurde sein Tod durch Herz-Kreislauf-Versagen festgestellt. Als die Urgroßmutter des Jungen von dem Tod erfuhr, habe sie einen Herzinfarkt erlitten und sei ebenfalls gestorben.

Warum der Teenager in die Gefriertruhe stieg, bleibt unklar. Um zu klären, ob es sich bei der Aktion um eine Mutprobe aus den sozialen Medien handelt, werde das Handy des 13-Jährigen derzeit von der Polizei untersucht.

Seine Mutter vermutet, dass er sich abkühlen wollte

Die Mutter vermutet, dass ihr Sohn sich nach dem Duschen in der Tiefkühltruhe abkühlen wollte und dann einen Stromschlag erlitt. „Ich verstehe einfach nicht, was passiert ist. Es muss wegen der starken Hitze gewesen sein“, erklärte Belén dem TV-Sender „ELDoc“.

In der Millionenstadt Córdoba ist es momentan sehr heiß. In Argentinien überschreiten die Temperaturen in letzter Zeit regelmäßig die 40-Grad-Marke. (mp)