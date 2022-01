Italienischer Mafiaboss mithilfe von Google Maps geschnappt

Zwei Männer unterhalten sich vor einem Obst- und Gemüseladen: Ein zunächst harmlos wirkendes Foto auf Google Maps hat italienische Ermittler auf die richtige Fährte gebracht. Mithilfe des Internet-Kartendienstes haben sie einen sizilianischen Mafiaboss, der bereits knapp 20 Jahre auf der Flucht gewesen ist, geschnappt.

Die Fahnder hatten den Gesuchten zufällig auf dem Foto aus der spanischen Kleinstadt Galapagar entdeckt, sagte am Mittwoch ein Sprecher der Anti-Mafia-Polizei Dia. Wie die Zeitung „La Repubblica“ berichtet, konnten sie den Mafioso anhand einer markanten Narbe am Kinn identifizieren.

Mafiaboss mithilfe von Google Maps geschnappt

Mithilfe aktueller Fotos des Mannes, der ganz in der Nähe des Gemüseladens als Koch in einem sizilianischen Restaurant arbeitete, ermittelten Beamte schließlich den Aufenthaltsort des Gesuchten. Am 17. Dezember griffen die spanischen Behörden schließlich zu – und schnappten den Flüchtigen.

Der Mafioso war zuvor fast 20 Jahre auf der Flucht und wegen Mafiavereinigung, Mord und Drogenhandels gesucht worden. In Italien erwartet ihn nun eine lebenslange Freiheitsstrafe. Die Justiz hatte den Boss schon zeitweise hinter Gitter gebracht. Im Jahr 2002 floh er allerdings während Dreharbeiten aus dem berüchtigten Hochsicherheitsgefängnis Rebibbia in Rom. (mhö/dpa)