Ist Salz das neue Rauchen? WHO schlägt Alarm

Die WHO macht eine gepfefferte Ansage: Natrium ist so gefährlich, dass es teils sogar verboten werden sollte! Denn laut Weltgesundheitsorganisation ist das Salz in der Suppe eindeutig zu viel: Die Menschen konsumieren solche Mengen davon in ihrer Nahrung, dass es gesundheitsgefährdend ist.

Die WHO-Mitglieder hatten sich vor zehn Jahren vorgenommen, für weniger Salz zu sorgen: Das Ziel von 2013 war, den Natriumkonsum bis 2025 um 30 Prozent zu senken. Aber das wird nicht klappen – wie die Weltgesundheitsorganisation jetzt selbst erklärte.

Natrium ist der Hauptbestandteil von Speisesalz. Es ist aber auch in Würzmitteln wie Natriumglutamat enthalten. Fünf Gramm Salz enthalten ungefähr zwei Gramm Natrium. Die WHO empfiehlt Erwachsenen, nicht mehr als zwei Gramm Natrium am Tag zu sich zu nehmen – das ist ungefähr ein Teelöffel Salz.

Die Menschen essen doppelt so viel Salz wie von der WHO empfohlen

In Wahrheit essen die Menschen weltweit durchschnittlich gut das Doppelte, schätzt die WHO. Deshalb fordern die Experten jetzt: Mehr Regierungen müssten Höchstwerte für den Natriumgehalt im Essen festlegen, sehr salzhaltige Nahrung in Schulen, Krankenhäusern etc. vermeiden, den Salzgehalt prominent auf Packungen vorschreiben und Aufklärungskampagnen starten.

Das könnte Sie auch interessieren: Preiszoff im Supermarkt: Darum gibt es Ihr Lieblingsprodukt nicht mehr

Nur neun Länder haben mittlerweile klare und umfassende Vorschriften für die Reduzierung von Natrium. Und Deutschland ist nicht darunter. „Ungesunde Ernährung ist weltweit eine der Hauptursachen für Tod und Krankheit“, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Und er warnt: „Die übermäßige Aufnahme von Natrium ist eine der Hauptursachen dafür!“