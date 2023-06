Irrflug einer Cessna über Washington: Erst kamen US-Kampfjets, dann der Absturz

Die Story klingt wie aus einem Actionfilm mit Mystery-Elementen: Ein privates Flugzeug nähert sich der Flugverbotszone über der US-Hauptstadt Washington, im Cockpit reagiert niemand auf Warnungen der Flugaufsicht. Schließlich starten Kampfjets, um die Maschine abzufangen. Weil sie mit Überschall unterwegs sind, gibt es einen großen Knall. Doch wer ist an Bord der Cessna? Unklar. Der Flug endet mit einem Absturz, Überlebende gibt es offenbar nicht. Was ist da passiert?

Am Sonntag stiegen F-16-Kampfjets des US-Militärs in den sommerlichen Himmel über Washington auf, um die Cessna Citation abzufangen. Es gab einen ohrenbetäubenden Knall, der in Washington und bis nach Virginia und Maryland zu hören war – und viele Menschen erschreckte.

Erklärung: Die Jets waren bei ihrer Verfolgung so schnell, dass sie die Schallmauer durchbrachen, der so genannte Überschall-Knall ist extrem laut. Das Kleinflugzeug stürzte kurze Zeit später in einer dünn besiedelten Gegend bei Montebello, südlich von Washington, ab.

BREAKING: A small Cessna plane flew over a no fly zone in Washington, D.C. unresponsive this afternoon.



– F16's were then scrambled to intercept the unresponsive aircraft.



– The Annapolis Office of Emergency Management confirmed that a sonic boom was caused by the F16s.



-… pic.twitter.com/ophNbbtbDo — Brian Krassenstein (@krassenstein) June 4, 2023

Die Flieger der Kampfjets hatten versucht, die Aufmerksamkeit des Piloten mit Leuchtraketen auf sich zu lenken – vergeblich. Die Maschine war in Elizabethton in Tennessee gestartet und hätte in Long Island in New York landen sollen. Der Ort, an dem die Cessna gegen 15.30 Uhr Ortszeit abstürzte, war mehr als 500 Kilometer vom eigentlichen Ziel entfernt. Es gab keine Überlebenden.

Ein F-16-Kampfjet der US-Luftwaffe (Symbolbild). imago/ZUMA Wire Ein F-16-Kampfjet der US-Luftwaffe (Symbolbild).

Cessna wurde nicht von der US-Luftwaffe abgeschossen

Wurde das mysteriöse Flugzeug von der US-Luftwaffe abgeschossen? Nein, berichtet der Sender CNN und beruft sich dabei auf einen Insider. Es sei üblich, dass die US-Luftfahrtaufsicht FAA in Notfällen Unterstützung des Militärs anfordert. Der Luftraum über der Hauptstadt Washington unterliegt diversen Beschränkungen. Da die Maschine aber zum Beispiel nicht an Höhe verlor, hätten Militärs entschieden, sie nicht als potenzielle Bedrohung zu sehen.

Das könnte Sie auch interessieren: Hochbetagter Pilot bei Bruchlandung aus Flugzeug geschleudert – Lebensgefahr

Aber wer flog die Maschine – und was ist passiert? Laut CNN befanden sich vier Menschen an Bord. Warum der Pilot nicht ansprechbar war, womöglich wegen eines medizinischen Notfalls, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Sender berichtet auch, dass die Cessna in Florida registriert war.

Flugzeugabsturz: Ermittlungen laufen

Die „Washington Post“ zitierte aus einem Gespräch mit dem Inhaber der Firma, die das Flugzeug angemeldet hat. Der Mann erklärte, dass seine Familie mit der Cessna unterwegs gewesen sein könnte – unter anderem seine Tochter und ein Enkelkind im Alter von zwei Jahren. Über den Absturz aber wisse er noch nichts. Die Untersuchungen zu dem mysteriösen Absturz laufen auf Hochtouren.