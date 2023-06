Hochbetagter Pilot bei Bruchlandung aus Flugzeug geschleudert – Lebensgefahr

Schwerer Unfall im Landkreis Grafschaft Bentheim: Ein 80 Jahre alter Mann ist bei einer Bruchlandung auf dem Flugplatz in Nordhorn lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei schleuderte er aus seiner Maschine.

Der Mann habe am Freitagabend allein in seinem sogenannten Ultraleichtflugzeug gesessen und gegen 21.15 Uhr zur Landung angesetzt, wie Polizeisprecher Christopher Degner am Samstag sagte. Dabei habe der 80-Jährige die Kontrolle verloren: „Das Flugzeug setzte auf und geriet ins ,Springen‘. Durch ein erneutes Beschleunigen kam es links von der Landebahn ab.“

Pilot schleudert durch Loch in Wand

Die Maschine stieß frontal gegen einen dortigen Hangar, durch die Kollision entstand ein Loch in der Wellblechwand. Der Mann wurde aus seinem Flugzeug durch besagtes Loch geschleudert. „Dabei kam der 80-Jährige zunächst auf der Kunststoffscheibe der Kabine eines im Hangar abgestellten Segelflugzeuges zu Fall und stürzte danach über die Tragflächen auf den Boden“, so Degner weiter.

Sanitäter und ein Notarzt versorgten den Mann, anschließend wurde er in ein Krankenhaus geflogen. Er schwebe in akuter Lebensgefahr.

Die Polizei übernahm noch am Abend die Ermittlungen. Die Schadenshöhe stehe bislang noch nicht fest. Degner: „Sie bewegt sich im unteren sechsstelligen Bereich.“ (dg)