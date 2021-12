Ob er sein Glück schon fassen kann? Ein Mann aus Deutschland hat bei der größten Tombola der Welt, der spanischen Weihnachtslotterie „El Gordo“, einen der Hauptpreise abgeräumt – und ist nun Millionär! Zwei weitere Deutsche gewannen ebenfalls – einer von ihnen stammt aus Norddeutschland.

Wahnsinn! Ein 52-Jähriger aus Münster hat nun vermutlich ausgesorgt. Er gewann bei der spanischen Weihnachtslotterie den zweiten Preis – sagenhafte 1,25 Millionen Euro.

Der Mann nahm über das Online-Tipp-Portal lottoland.de an der Ziehung teil. Er setzte auf ein ganzes Los – und die Nummer 72119 wurde zu seiner Glückszahl!

Auch ein Mann aus Niedersachsen räumt bei „El Gordo“ ab

Der Hauptgewinn von „El Gordo“, auf Deutsch „der Dicke“, geht in diesem Jahr an die Losnummer 86148 – Sehr zur Freude zweier weiterer Deutscher. Auch sie tippten über das Online-Portal richtig – hatten allerdings kein ganzes Los, sondern nur Anteile daran gekauft. Sie räumten entsprechend ihrer Losanteile 400.000 beziehungsweise 200.000 Euro ab.

Das könnte Sie auch interessieren: Abgeräumt mit vergessenem Los: Irrer Gewinn „schockiert“ Lottospieler

Bei den beiden glücklichen Gewinnern handelt es sich laut lottoland.de um einen 50-Jährigen aus dem niedersächsischen Nordstemmen und einen 73-jährigen Stuttgarter. Der Mann aus Norddeutschland hatte ein Zehntellos gekauft – und sichert sich damit auch ein Zehntel der Gewinnsumme. Der Spieler aus Baden-Württemberg hatte sich für ein Zwanzigstellos entschieden. Übrigens: Die Gewinne sind für deutsche Lottospieler steuerfrei – anders als in Spanien.

Spanische Weihnachtslotterie ist die größte Tombola der Welt

Der Hauptpreis des „Dicken“ fällt alljährlich mit vier Millionen Euro besonders üppig aus. Die vor mehr als 200 Jahren ins Leben gerufene Lotterie gilt als die älteste und wegen der ausgespielten Gesamtsumme auch als die größte Tombola der Welt.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Die Ziehung der Glückszahlen im altehrwürdigen Madrider Opernhaus ist dabei eine recht komplizierte Angelegenheit: Es gibt zwei Lostrommeln. In der ersten, größeren Trommel sind 100.000 Holzkugeln mit den Losnummern, in der zweiten gut 1800 Holzkugeln mit den Gewinnsummen. Bei der Ziehung fallen immer gleichzeitig zwei Kugeln aus den beiden Trommeln in eine Glasschale. Die Zahlen werden singend von Schulkindern des Madrider Internats San Ildefonso, die als Glücksbringer gelten, vorgetragen. Bis alle Preise vergeben sind, können gut und gerne drei bis vier Stunden vergehen.