Influencerin stürzt bei Instagram-Posing in den Tod

Sie war bekannt für waghalsige Posen in der Natur: Die Influencerin Sophia Cheung reiste um die Welt und ließ ihre knapp 30.000 Follower an ihren Wandertouren teilhaben. Jetzt wurde ihr die Jagd nach dem nächsten atemberaubenden Foto zum Verhängnis: Die 32-Jährige stürzte beim Posieren an einem Wasserfall von einer Klippe in den Tod.

Wie die britische „Sun“ schreibt, verunglückte Sophia Cheung in der Nähe von Yuen Long in Hongkong. Im Naturpark Ha Pak Lai hatte Sophia mit Freunden einen Ausflug gemacht und wollte vor der malerischen Kulisse ein paar Instagram-Fotos schießen, heißt es in dem Bericht. Sie ging dabei offenbar an den Abgrund eines Wasserfalls, posierte – und verlor dabei den Halt. Die junge Frau stürzte fünf Meter tief in das Wasser.

Ihre entsetzten Freunde riefen sofort einen Notarzt, Sophia wurde aus dem Wasser geborgen und ins Krankenhaus gebracht. Doch ihre Verletzungen waren zu schwer – sie starb kurz darauf.

Sophia Cheung hatte den Ruf einer Draufgängerin, die für ein cooles Foto auch mal auf Klippen kraxelte und sich in Gefahr begab. Sie liebte Wandern, Kayakfahren und die Fotografie.

Auf ihrem Instagram-Profil drücken hunderte Fans unter ihrem letzten Posting vom 9. Juli ihre Trauer aus.