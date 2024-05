In den USA beliebt: Zwei Fastfood-Kultmarken kommen nach Deutschland

Schnelles mexikanisches Essen: Das ist Taco Bell, die beliebte Fastfood-Kette aus den USA. Nun sollen die Restaurants auch in Deutschland etabliert werden. Und es ist nicht die einzige US-Kultmarke, die bald in Deutschland eröffnet.

Die Franchise-Firma IS Holding bringt zwei ihrer erfolgreichsten Marken nach Deutschland: Ein Geschäft der Donut-Kette Krispy Kreme und ein Taco Bell-Schnellrestaurant sollen schon bald in Berlin eröffnen. Das berichtet die Nachrichtenseite „Business Insider“. Demnach sollen Berliner schon im Juli oder August 2024 in einem Taco Bell bestellen können. Die Eröffnung des ersten Krispy Kreme-Standorts soll im Laufe des Jahres folgen.

Krispy Kreme und Taco Bell kommen nach Berlin

Doch damit nicht genug: IS Holding, welche auch große Ketten wie KFC oder PizzaHut im Portfolio hat, plant laut Business Insider eine große Expansion innerhalb Deutschlands. Zehn Standorte sind jeweils für Krispy Kreme und Taco Bell in Berlin geplant. Zehn weitere sollen in Frankfurt am Main folgen.

Das könnte Sie auch interessieren: Voll kross! Dieses Fast Food erobert Hamburg

Innerhalb der nächsten fünf Jahre sollen dann 100 bis 150 Taco Bell-Restaurants in Deutschland zu finden sein. Nachdem sie Fuß in dem deutschen Markt gefasst haben, will IS Holding die Marken schließlich auch in fünf weiteren europäischen Ländern ausweiten. (mp)