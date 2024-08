Im Museum: Kleiner Junge zerstört 3500 Jahre alte Vase

Ein Artefakt mit unschätzbarem Wert liegt in Trümmern, nachdem ein Junge den Krug versehentlich umkippte – das Museum reagiert jedoch entspannt.

Eigentlich wollte der Vierjährige nur wissen, ob sich etwas in dem 3500 Jahre alten Gefäß befand und zog leicht daran, als es zu Boden fiel. Sein Vater reagierte schockiert. Wie er dem britischen Sender BBC erzählte, konnte er zuerst nicht glauben, dass sein Kind die Vase kaputt gemacht hatte.

Die Vase, mit der früher wohl Vorräte wie Öl und Wein transportiert wurden, stand im Hecht Museum, das zur Haifa Universität im Norden Israels gehört. Das Artefakt aus der Bronzezeit war ein ganz Besonderes, da es unüblicherweiser noch komplett intakt war.

Hecht Museum Haifa: Junge zerbricht 3500 Jahre alte Vase

Solche unversehrten Stücke stellt das Museum in der Regel ohne Absperrung und Glasvitrine aus, sodass der Junge so leicht an das Stück kam. Die Museumsleitung hat bereits bekannt gegeben, dass sie diese Handhabung trotzdem beibehalten werden soll.

Mittlerweile hat das Museum einen Spezialisten mit der Restauration beauftragt und die Familie für eine geführte Tour wieder eingeladen. Lihi Laszlo, die im Museum arbeitet, erzählte BBC, dass man bei mutwilliger Zerstörung sehr wohl Konsequenzen ziehen und die Polizei einschalten würde. Doch bei einem Kind, das etwas versehentlich kaputt macht, wäre man damit entsprechend umgegangen. (ego)