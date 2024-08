80 Poller hat die Stadt vor einer Harburger Schule aufgestellt, um Passanten vor den sogenannten „Elterntaxis“ zu schützen – die Bilder machten in ganz Deutschland die Runde. „Lasst die Kinder los“, appelliert jetzt Sascha Luhn, Chef des Verbands der Hamburger Schulleiter. In seinem Arbeitsalltag erlebt er, was passiert, wenn egoistische „Helikoptereltern“ es übertreiben. „Wie haben wir als Kinder denn früher überlebt?“, fragt er kopfschüttelnd. Die MOPO hat Eltern auf einem Spielplatz gefragt, wie sie sich selbst einschätzen, und mit dem Kinderpsychiater Michael Schulte-Markwort darüber gesprochen, woran Eltern erkennen, dass sie sich überfürsorglich verhalten.