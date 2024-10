Im Monsterkostüm geblitzt – Polizei findet’s nicht zum Lachen

Ein mobiler Blitzer der Polizei hat auf der A45 bei Dortmund ein etwas anderes Foto geschossen: Eine Person mit lustigem Kostümkopf sitzt am Steuer. Die Verkleidung erinnere an eine Figur aus der Muppetshow oder der Sesamstraße, so die Polizei.

Der Fahrer oder die Fahrerin sei Mitte September auf der A45 in Richtung Hagen unterwegs gewesen. Dabei wurde er oder sie mit elf Kilometern pro Stunde zu schnell geblitzt.

Ob das Muppet-Monster am Steuer bewusst zu schnell gefahren ist, um sich mit der Maske über dem Kopf fotografieren zu lassen und sich das Bild als lustige Trophäe an die Wand zu hängen, sei zwar nicht bekannt. Durch die vermeintlich witzige Aktion steige das Unfallrisiko aber deutlich, warnte die Polizei.

Der Grund: Die Kostümierung schränke das Sichtfeld stark ein. Schlimmstenfalls könne der Fahrer so Unfälle verursachen und Menschenleben bedrohen.

Das Bußgeld für den Tempoverstoß belaufe sich auf 40 Euro. Das Auto ist laut Polizeiangaben auf einen 57-Jährigen aus Hagen zugelassen. Er werde nun Post von der Bußgeldstelle erhalten. (dpa/mp)