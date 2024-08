Ferrari-Raser brettert mit fast 200 Sachen durch den Elbtunnel

Dumm gelaufen! Am Donnerstagabend sind der Hamburger Polizei gleich drei Raser ins Netz gegangen. Die zivilen Beamten waren mit einem sogenannten ProViDa-Fahrzeug unterwegs, das die Geschwindigkeit von vorausfahrenden Autos messen kann. Ein Ferrari-Fahrer fiel dabei besonders negativ auf.

Der erste Raser gab um 19.39 Uhr Gas: Ein 20-Jähriger war mit seinem Yamaha-Motorrad auf der Prielstraße auf der Veddel unterwegs und fuhr 98 bei erlaubten 60 km/h. Als die Polizisten den jungen Mann anhielten, stellten sie fest, dass er mit seinem A2-Führerschein die Maschine gar nicht fahren durfte. Neben einer Geldstrafe

erwarten den Fahranfänger eine Nachschulung und eine Verlängerung der Probezeit.

Taxifahrer fährt viel zu schnell: Hammer-Busgeld und Fahrverbot!

Nochmal deutlich schneller war ein Taxi um kurz nach 23 Uhr unterwegs, als es das zivile Polizeiauto im A7-Tunnel in Stellingen rechts überholte. Der Mercedes beschleunigte auf bis zu 152 Sachen. Erlaubt waren 80 km/h. Der 29-jährige Taxifahrer muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 2800 Euro, sechs Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot von drei Monaten rechnen.

A7: Ferrari rast mit 193 km/h durch den Elbtunnel

Nur wenige Minuten später fiel den Polizisten der nächste Raser auf der A7 auf. Diesmal fuhr ein schwarzer Ferrari California mit 135 km/h in den Elbtunnel. Dort gab der 37-jährige Fahrer dann nochmal Vollgas: Mit bis zu 193 km/h raste der 560-PS-Bollide über die Autobahn – erlaubt sind dort 80 Stundenkilometer.

Als die Beamten den Mann anhielten, ergab ein Alkoholtest 0,41 Promille. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Den Fahrer erwarten eine Geldstrafe, eine längere Führerscheinsperre sowie die gerichtliche Einziehung des Ferrari. Der Sportwagen wurde vor Ort beschlagnahmt. (mp)