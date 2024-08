Nach diversen Vorfällen: Bahnhof im Norden wird jetzt extrastark bewacht

Wird der Bahnhof Uelzen zum Crime-Hotspot? In den vergangenen Wochen kam es hier immer wieder zu Straftaten. So hat zum Beispiel Mitte Juli ein Jugendlicher einen 55-Jährigen eine Treppe hinuntergestoßen – der Mann starb noch vor Ort. Jetzt will die Polizei den Bahnhof besonders im Auge behalten.

Die Bundespolizeiinspektion Bremen will mit Schwerpunkteinsätzen die Sicherheit am Hundertwasser-Bahnhof in Uelzen erhöhen. Reisende sollen sich bei ihrem Aufenthalt in dem künstlerisch gestalteten Gebäude sicher fühlen.

Mehrere Vorfälle an Hundertwasser-Bahnhof in Uelzen

Mehrere Vorfälle in den vergangenen Wochen haben zu dieser Sicherheitsmaßnahme geführt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Am 7. August etwa hat ein 24-Jähriger im Bahnhof Uelzen eine 13-Jährige sexuell belästigt.

Ein besonders brutaler Fall: In der Nacht vom 14. Juli hat ein 18-Jähriger einen 55-Jährigen eine Treppe hinuntergestoßen. Der Vater von vier Kindern erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma und starb noch vor Ort. Bei dem getöteten Mann soll es sich um ein Zufallsopfer handeln – möglicherweise war der Jugendliche bekifft. Der junge Mann saß bis kurz vor der Tat in Polizeigewahrsam. Am Mittag und -nachmittag war er wegen eines Taschendiebstahls und einer Körperverletzung aufgefallen.

Polizisten dokumentieren am Bahnhof von Uelzen den mutmaßlichen Ablauf des Treppensturzes. picture alliance/dpa/Philipp Schulze Polizisten dokumentieren am Bahnhof von Uelzen den mutmaßlichen Ablauf des Treppensturzes.

Jetzt will die Polizei den Bahnhof verstärkt bewachen: Im August und im September sollen Beamte der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit, der Bundesbereitschaftspolizei, Zivilfahnder, ein verstärkter Regeldienst und Diensthundführer zum Einsatz kommen.

„Wir nehmen die Vorkommnisse am Bahnhof Uelzen und die Sorgen der Reisenden sehr ernst. Darum setzen wir verstärkt Polizeikräfte und auch besondere Einsatzkräfte zur Verhinderung weiterer Straftaten ein“, sagte Lüder Rippe, Inspektionsleiter der Bundespolizei in Bremen.

Der von dem österreichischen Künstler Friedensreich Hundertwasser umgestaltete Bahnhof wurde im Juni 2000 eröffnet und fasziniert seitdem Besucher aus aller Welt. Hundertwassers Handschrift ist überall zu erkennen: goldene Kugeln auf den Türmen, bunte Mosaiken, begrünte Dächer und organisch geschwungene Formen, die die Strenge des Originalgebäudes ersetzen. (mp)