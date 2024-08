Wieder Bahnhof Uelzen: 13-jähriges Mädchen sexuell belästigt

Am Mittwochnachmittag kam es im Bahnhof Uelzen wieder zu einem Polizeieinsatz. Ein 13-jähriges Mädchen wurde von einem Mann sexuell belästigt. Der Verdächtige wurde festgenommen.

Es war 15.32 Uhr, als ein 13-jähriges Schulmädchen in den Fahrstuhl am Bahnsteig 101 des Bahnhofs Uelzen einstieg. Auch ein 24-jähriger Mann stieg ein. Dann nutzte er offenbar den beengten Raum des Fahrstuhls aus, um das Mädchen unsittlich zu berühren. Außerdem soll der 24-jährige Mann dem Mädchen eindeutige Avancen gemacht haben.

Nach sexueller Belästigung: Mann im Bahnhof Uelzen festgenommen

Das 13-jährige Mädchen konnte aus der Situation entkommen und sprach direkt zwei Mitarbeiter des DB Sicherheitsdienstes an. Diese hielten den verdächtigen Mann bis zum Eintreffen der Bundespolizei fest. Der 24-Jährige wurde daraufhin umgehend von den Einsatzkräften verhaftet. Das 13-jährige Mädchen, das unter dem Eindruck des Geschehens stand, wurde ihren Eltern übergeben.

Der Bahnhof in Uelzen sorgte schon in den vergangenen Wochen für Schlagzeilen. Ein 18-jähriger Mann steht im dringenden Tatverdacht, einen 55-jährigen Mann mutwillig eine Treppe hinuntergestoßen zu haben. Der 55-jährige Mann verstarb noch vor Ort. Seitdem sitzt der 18-jährige mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft – die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen.