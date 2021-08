Hurrikan „Ida“ naht: Kliniken können nicht evakuiert werden – Kraftwerk bedroht

Die Lage in Louisiana ist bereits jetzt chaotisch: Die US-Golfküste wappnet sich gegen einen Jahrhundertsturm. Hurrikan „Ida“ könnte auf ein Atomkraftwerk treffen – und auf völlig überfüllte Krankenhäuser.

Hurrikan „Ida“ zieht mit zerstörerischer Wucht auf die US-Golfküste zu – er wurde bereits zu einem Sturm der Kategorie vier von fünf hochgestuft. Es werden Windgeschwindigkeiten von bis zu 215 Kilometern pro Stunde erwartet, teilte das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) am Sonntagmorgen (Ortszeit). Der Bundesstaat Louisiana und auch die Stadt New Orleans müssten mit heftigem Regen, einer „lebensgefährlichen Sturmflut“, katastrophalen Windböen und lang anhaltenden Stromausfällen rechnen.

Hurrikan: Jahrhundertsturm an US-Golfküste erwartet

Wie der „Spiegel“ berichtet, aktivierte Gouverneur John Bel Edwards die Nationalgarde mit bis zu 5000 Soldatinnen und Soldaten. „Ida“ werde beim Auftreffen auf Louisiana einer der stärksten Stürme seit 1850 sein, sagte er. Die Bewohner sind aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen.

Doch vielen der Schwächsten ist das nicht möglich: Die küstennahen Krankenhäuser in Louisiana können nicht evakuiert werden, weil es in dem Bundesstaat zu viele Corona-Patienten gibt – 2450 Menschen werden in dem Staat derzeit stationär wegen einer Covid-19-Erkrankung behandelt, so Edwards. Das Problem: In Louisiana und den angrenzenden Bundesstaaten gebe es derzeit keine Kapazitäten, um die zusätzlichen Patienten aufzunehmen. „Krankenhäuser zu evakuieren wird deshalb nicht möglich sein“, so der Gouverneur.

Louisiana rüstet sich für „Ida“

Doch auch große Industrieregionen liegen in einem Korridor von New Orleans bis Baton Rouge auf dem vorhergesagten Weg des Sturms. Betroffen könnten viele Anlagen der Ölindustrie, drei Häfen und sogar ein Atomkraftwerk sein.

Hurrikan „Ida“ soll den Prognosen zufolge noch am Sonntag in Louisiana auf Land treffen. Das wäre auf den Tag genau 16 Jahre nach der Ankunft des verheerenden Hurrikans „Katrina“, der in und um New Orleans katastrophale Schäden und Überschwemmungen verursacht hatte. Damals kamen rund 1800 Menschen ums Leben. Seither wurden in der Region Milliarden in den Hochwasserschutz investiert. (vd/dpa)