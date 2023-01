Höchstes Plus seit Jahren: So viel mehr bekommen Rentner

Senioren können sich über mehr Kröten im Portemonnaie freuen: Seit Juli gibt es für Rentner monatlich durchschnittlich 63 Euro mehr – so viel wie seit Jahren nicht mehr. Dabei profitieren betagte Männer vor allem von dem Plus.

Über die gestiegenen Netto-Renten berichtete zunächst die „Bild“ und berief sich dabei auf erste Daten der Deutschen Rentenversicherung zur Entwicklung der Altersgelder im vergangenen Jahr. Somit sei die ausgezahlte Durchschnittsrente von 1089 auf 1152 Euro gestiegen.

Männer waren dabei klar im Vorteil – und bekamen den Angaben zufolge im Schnitt monatlich 1276 Euro und damit 68 Euro netto mehr. Frauen erhielten dagegen 1060 Euro – was ein niedrigeres Plus von 59 Euro war. Die durchschnittliche Netto-Witwenrente stieg von 512 auf 540 Euro. All diese guten Nachrichten ergaben das höchste Netto-Plus für Rentner seit vielen Jahren. Zum Vergleich: 2013 hatte die Durchschnittsrente noch bei 855 Euro gelegen. Erfasst sind in diesen Zahlen sämtliche Rentenleistungen, also Altersrenten, Erwerbsunfähigkeits- und Witwenrenten.

Renten steigen so deutlich wie schon lange nicht mehr

Aber warum konnten sich die Senioren über so viel mehr Knete freuen? Hauptursachen für den starken Gesamtanstieg im vergangenen Jahr waren unter anderem die starken Rentenerhöhungen zum 1. Juli von 5,35 Prozent im Westen und 6,12 Prozent im Osten. Hinzu kamen Verbesserungen für Erwerbsunfähigkeitsrentner und die Einführung der Grundrente. Aber: Das Plus wird jedoch von der historisch hohen Inflation abgeschwächt.

Und auch das Problem der Altersarmut, vor allem bei Frauen, ist mit dem Renten-Plus noch lange nicht gelöst. Erst kürzlich hatte eine Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage der Linkspartei gezeigt, dass jeder dritten Frau mit einer Vollzeitarbeit in Deutschland auch nach 40 Arbeitsjahren eine Rente weniger als 1000 Euro pro Monat droht. Demnach verdienen rund 2,7 Millionen vollzeitbeschäftigte Frauen so wenig, dass ihre monatliche Rente auch bei regulärem Renteneintritt nach 40 Jahren unter 1000 Euro liegen wird. (alp/afp)