Kinder (9 und 7) getötet: Mutter steht unter Verdacht

Sie waren erst neun und sieben Jahre alt: In Hockenheim wurden zwei Kinder plötzlich und gewaltsam aus dem Leben gerissen. Von ihrer eigenen Mutter? Die 43-Jährige steht unter Verdacht, wurde festgenommen.

Kuscheltiere und Kerzen stehen am Ostermontag neben einem Hauseingang in Hockenheim bei Heidelberg. Am Vorabend wurde die Öffentlichkeit informiert, dass die sieben und neun Jahre alten Geschwister getötet wurden. Unter Verdacht steht die Mutter der beiden.

Oberstaatsanwalt Andreas Grossmann zur „Bild“: „Sie hat die Polizei auch selbst informiert. Näheres zum Motiv und dem Tathergang wird derzeit noch ermittelt.“

Staatsanwalt: Mutter informierte selbst die Polizei

Offen sind damit unter anderem die Fragen, ob sich die Frau schon zum Geschehen geäußert hat, wer alles in der Wohnung lebte und wo der Vater der Kinder zur Tatzeit war. Unklar war außerdem, wie die Kinder – laut „Bild“ sind es Brüder – zu Tode kamen und ob es sich bei den Vorwürfen gegen die Frau um Mord, Totschlag oder beispielsweise um ein anderes Verbrechen mit Todesfolge handelt.

Die Leichen der Geschwister sollen an diesem Dienstag obduziert werden, wie ein Polizeisprecher am Sonntagabend gesagt hatte. (dpa/miri)