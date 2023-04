Tödlicher Bus-Unfall in der HafenCity: Das Rätsel um die Ampelphase

Ein Ausflug in die HafenCity endet am Samstag für eine Familie aus Stuttgart mit einem furchtbaren Unglück. Ein sieben Jahre alter Junge wird von einem Bus erfasst und stirbt. Nach ersten Erkenntnissen stand die Fußgänger-Ampel auf Grün, als er auf die Straße trat. Ob der Busfahrer eine rote Ampel missachtet hat, wird geprüft. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Das Unglück ereignete sich gegen 16.05 Uhr an der Kreuzung Brooktorkai/Osakaallee. Der Siebenjährige soll laut Polizei während der Grünphase für Fußgänger die Straße betreten haben – er lief direkt vor einen Linienbus, der aus Richtung der Straße Am Sandtorkai kam. Der Junge, der in Begleitung seiner Mutter war, erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Bei dem Bus handelt es sich um einen langen Gelenkbus. Ob der Bus bei Rot über die Ampel fuhr, wird laut Polizei derzeit geprüft. Theoretisch möglich ist, dass der Bus noch bei Grün oder Gelb über die Ampel fuhr und auf der Kreuzung zunächst nochmal abgebremst hatte, z.B. wegen eines abbiegenden Autos. Die Untersuchungen dauern an.

Die Polizei hat einen Zeugenaufruf gestartet: Augenzeugen oder Besitzer von Videoaufnahmen (beispielsweise von Dashcams oder Mobiltelefonen) mögen sich dringend unter Tel. 42 86-567 oder bei einer Polizeidienststelle melden.

Die Familie aus Stuttgart war über die Ostertage in Hamburg. Die Mutter, die die Tragödie mit ansehen musste, sowie Zeugen und der Busfahrer wurden von Seelsorgern und Kräften des Rettungsdienstes versorgt. Notarzt und Sanitäter hatten vergeblich versucht, das schwer verletzte Kind zu reanimieren.

Unfall in der HafenCity: Blutprobe beim Busfahrer angeordnet

Bei dem Busfahrer (61) wurde eine Fahrtauglichkeit-Untersuchung durchgeführt. Hinweise auf den Konsum von Alkohol und Drogen wurden nicht gefunden, dennoch wurde eine Blutprobe angeordnet. Die Blutprobe war am Montagvormittag noch nicht ausgewertet. Der Bus wurde sichergestellt.

Anmerkung der Redaktion: In einer ersten Version des Artikels stand mit Bezug auf die Polizei, dass der Bus bei Rot gefahren ist. Tatsächlich ist dies aktuell laut eines Sprechers noch nicht final geklärt. Wir haben die Stelle entsprechend nachträglich geändert. Auch der Zeugenaufruf wurde nachträglich ergänzt.