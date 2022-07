Hitzewelle über Deutschland: Bis zu 40 Grad und Tote befürchtet

Der Sommer kommt zurück – und zwar mit einer Hitze, die rekordverdächtig ist. Nächste Woche klettern die Temperaturen in Deutschland womöglich auf bis zu vierzig Grad. Das hat mit Sonnenspaß und Summerfeeling nichts mehr zu tun – so ein Wetter ist für einige Menschen lebensgefährlich.

ZDF-Meteorologe Özden Terli bestätigt: So eine Hitze ist extrem außergewöhnlich. „Ich habe noch nie solche Temperaturen für Deutschland in einem Wettermodell gesehen!“, twittert er. „Das ist absolut extrem“. Allerdings rät Terli, die Nerven zu behalten: „Es ist, wie angedeutet, keine Vorhersage.“

Mit all der gebotenen Ruhe, denn es ist noch über eine Woche hin, aber ich habe noch nie solche Temperaturen für Deutschland in einem Wettermodell gesehen!



Das ist absolut extrem, aber nochmal – abwarten! Das wäre keine Schlagzeile von heute aus gesehen.#Klimakrise @wxcharts pic.twitter.com/86uMh3lSYd — Özden Terli (@TerliWetter) July 9, 2022

Jacqueline Kernn, Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst (DWD), warnt: „Je wärmer es wird, desto stärker die Belastung für den Organismus. Gerade ältere Menschen oder Obdachlose haben eine höhere Anfälligkeit.“

Und auch Karl Lauterbach ist besorgt um die Bürger, auf Twitter schreibt er, man müsse jetzt schon ältere und kranke Menschen vor der Hitzewelle schützen. „Vorräte an Flüssigkeit, Ventilatoren, über die Bedeutung von Flüssigkeitszufuhr reden. Erreichbar sein.“ Der Gesundheitsminister befürchtet das Schlimmste: „Diese Hitzewelle könnte viele Todesopfer bringen“, schreibt er.

Lauterbach befürchtet Hitzetote in Deutschland

Was genau erwartet denn die Republik? Der DWD rechnet am Mittwoch mit Höchsttemperaturen von 25 bis 31 Grad, im Südwesten bis 34 Grad. Der äußerste Norden soll bei maximal 20 bis 25 Grad angenehm bleiben. Nach kurzer Abkühlung klettert das Thermometer rasant. Die höchsten Temperaturen könnten in Deutschland von Sonntag (17. Juli) bis Samstag (23. Juli) erreicht werden. Samstag könnte der heißeste Tag nach aktuellen Prognosen werden.

In anderen Teilen Europas ächzen Mensch und Natur unter noch krasseren Temperaturen: Vor allem Westeuropa droht eine Hitze, wie es sie bisher nur selten gegeben hat. Laut einigen Wettermodellen könnten die Temperaturen auf bis zu 43 Grad in Großbritannien und bis zu 48 Grad in Frankreich steigen.

An solche extremen Temperaturen müssen wir uns gewöhnen: „Sicherlich wird es das in den nächsten Jahren öfter geben“, so TV-Meteorologe Terli. „Die Klimakrise schreitet voran und die Ungewissheiten sind nicht auf unserer Seite.“ (dpa/miri)