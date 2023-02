„Herzzerreißend“: Vater hält Hand von toter Tochter – Foto geht um die Welt

Seit dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien gehen erschütternde Bilder und Videos um die Welt. Darauf zu sehen: Tod, Zerstörung, Leid. Ein Foto aus der türkischen Stadt Kahramanmaraş ist nun weltweit in den Schlagzeilen – es zeigt einen trauernden Vater, der die Hand seiner toten Tochter hält, die unter Trümmern begraben ist.

Bei dem Mann handelt es sich um Mesut Hancer, der in einer orangenen Jacke zusammengekauert in den Trümmern eines Hauses sitzt. Mit seinem linken Arm hält er die Hand seiner getöteten Tochter Irmak fest, die unter Schutt und Geröll vergraben ist. Wie berichtet wurde, wurde Irmak nur 15 Jahre alt.

Türkei: Foto von trauerndem Vater geht um die Welt

Ein Fotograf hat die herzzerreißende Szene aus dem Katastrophengebiet für die Nachrichtenagentur AFP festgehalten. Kurz danach berichteten bereits Medien aus aller Welt von dem Foto des trauernden Vaters.

Die britische „Daily Mail“ bezeichnete es als „das Foto, das das Herz der Welt gebrochen hat“, die südamerikanische Zeitung „El Universo“ schrieb vom „herzzerreißendsten Foto des Erdbebens in der Türkei“. Nur wenige Bilder zeigten den Schmerz so deutlich wie dieses Foto, so der „Guardian“. (alp/dpa)