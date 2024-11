Heiligabend soll in diesem Land bald ein Feiertag werden

Am 24. Dezember Urlaub nehmen, damit man mit der Familie feiern kann? In Polen ist das bald Vergangenheit. Ein neues Gesetz soll den Heiligabend zum zusätzlichen Feiertag machen.

In Polen soll der Heilige Abend am 24. Dezember künftig ein gesetzlicher Feiertag werden. Das sieht ein neues Gesetz vor, das die Abgeordneten des Parlaments mit großer Mehrheit verabschiedet haben. Im Gegenzug wurde die Zahl der verkaufsoffenen Sonntage im Dezember von zwei auf drei erhöht.

Heiligabend: Traditionen im katholischen Polen

Die Regelung soll ab dem kommenden Jahr in Kraft treten, wenn der Senat und Präsident Andrzej Duda zustimmen. Sie gilt auch für die Beschäftigten im Einzelhandel. Bislang ist in Polen der 24. Dezember ein regulärer Arbeitstag, auch wenn viele Arbeitgeber ihren Beschäftigten bereits um die Mittagszeit freigeben.

Im katholisch geprägten Polen ist das Essen am Heiligabend eines der wichtigsten Feste des Jahres. Begonnen wird, wenn der erste Stern am Himmel zu sehen ist. Danach geht es über mehrere Stunden weiter. Traditionell werden zwölf verschiedene vegetarische Gerichte serviert. In Erinnerung an die Heilige Familie, die keine Herberge fand, wird oft ein Teller mehr gedeckt – für den unerwarteten Gast. Ihre Geschenke packen die Polen nach dem Essen aus. (dpa/mp)