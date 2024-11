Milchzahn, Haarlocke und Wunschzettel von berühmtem Hamburger Dichter aufgetaucht

Wolfgang Borchert – das ist der Hamburger Schriftsteller, der das berühmte Nachkriegsdrama „Draußen vor der Tür“ schrieb und der 1947 nur einen Tag vor dessen Uraufführung im Alter von 26 Jahren starb. Der Nachlass des meistgelesenen Schriftstellers der Nachkriegsliteratur wird von der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg aufbewahrt – und nun sind ganz besonders persönliche Stücke dazugekommen.

Es handelt sich um zwei Bilder mit typischen Borchert-Motiven, die der Autor als Erwachsener gemalt hat, sowie ein Kästchen, in dem sich unter anderem ein Milchzahn Borcherts, zwei Haarsträhnen sowie ein Wunschzettel befinden, den Borchert 1928 – damals war er sieben – an den „lieben Weihnachtsmann“ schrieb.

Die Geschichte dieses Konvoluts ist bewegend: Als Wolfgang Borcherts Mutter Hertha Borchert (1895-1985), selbst Autorin niederdeutscher Geschichten, Mitte der 70er Jahre den Nachlass ihres Sohnes der Staats- und Universitätsbibliothek übergab, hielt sie das Kästchen und die Bilder zurück – offenbar hing sie noch zu sehr an diesen Gegenständen, konnte sich nicht trennen. 1980 hat sie dann aber das Kästchen der französischen Germanistin Nanette Courtade geschenkt, die 1956 eine Diplomarbeit über Wolfgang Borchert geschrieben hatte und über Jahrzehnte engen Kontakt zur Familie pflegte.

Nun ist Nanette Courtade im Sommer gestorben und hat testamentarisch verfügt, dass das Kästchen an die Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg übergeben wird. Wenige Tage vor ihrem Tod beauftragte sie ihren ehemaligen Deutschstudenten und engen Freund Patrick Naudin, das Borchert-Konvolut nach Hamburg zu bringen. Die Übergabe erfolgte am Dienstag. Patrick Naudin, der mit seiner Frau extra aus der Nähe von Paris nach Hamburg angereist war, überreichte die Gegenstände in der Stabi mit den Worten: „Ja, das ist das kostbare Kästchen, sehr kostbar“

Stabi-Direktor Robert Zepf nahm es dankbar entgegen. Es sei ein „wirklich ein großer Glücksfall“, dass diese persönlichen Gegenstände nun in den Besitz der Staats- und Universitätsbibliothek übergehen. Jetzt vor Weihnachten berühre ihn vor allem der Brief, den der junge Wolfgang Borchert an den Weihnachtsmann schrieb, so Robert Zepf.

Im Besitz der Staats- und Universitätsbibliothek befinden sich seit Mitte der 70er Jahre neben Manuskripten und Briefen Borcherts auch dessen Bibliothek und viele persönliche Gegenstände – wie beispielsweise der Schreibtisch des Autors, seine Tabakpfeife, das Buddelschiff „Tui Hoo“ und ein getrocknetes Seepferdchen. Seit dem 100. Geburtstag 2021 ist der Nachlass in einer Dauerausstellung in der „Borchert-Box“ zu sehen, einem zweiräumigen Glaskasten im Benutzungsbereich der Bibliothek.

Immer wieder kommt noch Neues hinzu. In den vergangenen Jahren konnte die SUB bereits drei bedeutende Konvolute mit Briefen, Postkarten und Zeichnungen des Autors erwerben. Insbesondere die Zeichnungen Borcherts werden bald große Aufmerksamkeit erfahren: Für das kommende Jahr ist eine Publikation über „Borcherts Bilder“ geplant, in der das bisher kaum beachtete zeichnerische und malerische Werk des Autors gewürdigt wird.