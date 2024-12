Nach Kühltruhen-Mord in Thailand: Harte Strafen für zwei Deutsche

2023 war die zerstückelte Leiche eines deutschen Geschäftsmannes in der thailändischen Touristenhochburg Pattaya entdeckt worden. Der Fall sorgte für Aufsehen. Nun verhängte ein Gericht hohe Strafen.

Eineinhalb Jahre nach dem Mord an einem deutschen Geschäftsmann in Thailand hat ein Gericht in Pattaya Medienberichten zufolge zwei Deutsche zu lebenslanger Haft verurteilt. Zudem erhielt ein Mann aus Pakistan die Todesstrafe, wie die „Bangkok Post“ berichtete.

Deutsche hatten Geständnisse abgelegt

Die zwei Deutschen, ein Mann und eine Frau, hatten nach Angaben thailändischer Medien Geständnisse abgelegt und entgingen dadurch der Todesstrafe. Ihr Alter wurde mit Mitte 50 angegeben.

Die Leiche des Deutschen war im Juli 2023 auf einem Anwesen in Nong Prue, einem Vorort des bekannten Urlaubsortes Pattaya, gefunden worden – zerstückelt in einer Kühltruhe.

Dem Trio war vorgeworfen worden, ihr Opfer entführt und getötet zu haben. Außerdem überwiesen sich die Täter mehr als drei Millionen Baht (rund 94.000 Euro) vom Konto des Opfers, wie es weiter hieß. Der Fall sorgte international für Schlagzeilen. (dpa/mp)