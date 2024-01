Große Sorgen bei den Royals: Charles und Kate im Krankenhaus

Prinzessin Kate ist schon im Krankenhaus, der britische König Charles III. muss bald ebenfalls. Das steckt dahinter.

Prinzessin Kate, die Frau des britischen Kronprinzen William, hat sich einer Operation unterzogen und zieht sich voraussichtlich bis Ende März aus der Öffentlichkeit zurück. Der vorab geplante Eingriff am Abdomen sei erfolgreich verlaufen, teilte das britische Königshaus am Mittwoch mit. Nach einem bis zu zwei Wochen langen Krankenhausaufenthalt werde die Prinzessin sich weiter zu Hause erholen und voraussichtlich erst nach Ostern wieder öffentlichen Termine wahrnehmen.

Britische Royals: OP-Grund von Kate bleibt privat

Kate hatte sich den Angaben zufolge am Dienstag in einer Londoner Privatklinik operieren lassen. Angaben zum Grund des Eingriffs wurden nicht gemacht. Nun müsse die Prinzessin von Wales „zehn bis 14 Tage im Krankenhaus bleiben, bevor sie ihre Genesung zu Hause fortsetzt”, hieß es in der Mitteilung des Kensington-Palasts weiter. „Auf Grundlage des aktuellen medizinischen Rates wird sie wahrscheinlich nicht vor Ostern zu ihren öffentlichen Pflichten zurückkehren.”

Kate war am 9. Januar 42 Jahre alt geworden. Mit Prinz William, dem älteren Sohn des britischen Königs Charles III., hat sie drei Kinder: den zehnjährigen George, die achtjährige Charlotte und den fünfjährigen Louis. Im Interesse ihrer Kinder bat Kate um zurückhaltende Berichterstattung über ihre Operation. „Die Prinzessin von Wales weiß das Interesse, das diese Mitteilung erregen wird, zu schätzen”, hieß es in der Palast-Mitteilung.

„Sie hofft, dass die Öffentlichkeit ihren Wunsch versteht, für ihre Kinder so viel Normalität wie möglich zu wahren, sowie ihren Wunsch, dass ihre persönlichen medizinischen Informationen privat bleiben.” Der Palast will deswegen nur weitere Informationen zum Gesundheitszustand von Kate veröffentlichen, „wenn bedeutende neue Informationen mitzuteilen sind”.

Und der britische König Charles III.? Er muss wegen gesundheitlicher Probleme an der Prostata ins Krankenhaus. Auch das teilte der Buckingham-Palast in London am Mittwoch mit. Der Klinikaufenthalt werde in der kommenden Woche stattfinden. Die beim 75-jährigen Monarchen festgestellte Hypertrophie der Prostata sei „gutartig”. (afp/mp)