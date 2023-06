Gift im Glas: Bielefelderin will Ehemann loswerden – Partner flüchtet nach Hamburg

Anfangs gab es keine Hinweise auf ein Tötungsdelikt. Später meldete sich die Witwe bei der Polizei und löste die Ermittlungen aus. Ein Prozess am Landgericht Bielefeld beschäftigt sich jetzt mit Gift im Wasserglas.

Wegen eines mutmaßlichen Giftmordes am Ehemann steht ab Donnerstag (9.30 Uhr) ein Paar vor dem Landgericht Bielefeld. Die 50 Jahre alte Bielefelderin und ihr 45-jähriger Freund aus Hamburg sollen eine außereheliche Beziehung geführt haben. Gemeinsam sollen sie im April 2022 den Plan umgesetzt haben, den Ehemann zu töten. Dazu gab die Frau laut Anklage ihrem Mann ein toxisches Gemisch in ein Wasserglas. Als er tot war, rief sie den Rettungsdienst.

Anfangs gab es keine Hinweise auf ein Tötungsdelikt. Erst Anfang 2023 meldete sich die Angeklagte bei der Polizei und gab an, dass der Mann vergiftet worden sei. Kurz darauf wurde ihr Freund in Hamburg festgenommen. Ein Urteil will das Landgericht voraussichtlich im September verkünden. (dpa)