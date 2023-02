Neues PS-Monster hat Pfefferspray-Sprüher gegen Radfahrer

An SUVs scheiden sich die Geister, für die einen sind es monströse Autos, die die Straßen blockieren, andere fahren auf die großen Pkw total ab. Das neueste Gefährt des US-Herstellers Rezvani setzt auch für SUV-Fans neue Maßstäbe – der Vengeance übertrifft alle bisherigen SUVs und ist eher Mini-Panzer als Auto.

Der Name des Monster-SUV verspricht schon vieles, so heißt „Vengeance“ übersetzt Rache. Mit knapp sechs Metern Länge macht der eckige Vengeance den Eindruck eines Autos, das direkt aus einem Videospiel kommt. Angetrieben wird das Auto auf 22-Zoll-Felgen von einem V8-Benziner oder einem Dreiliter-Turbodiesel, bis zu 420 PS sind möglich.

Kund:innen können durch verschiedene Aufpreise den Vengeance zu einem Mini-Panzer aufrüsten. Mit dem „Military Package“ kommt eine stärkere Panzerung, kugelsichere Scheiben und eine Bodenverkleidung, die vor Sprengstoffanschlägen schützt. Fraglich, ob das in der Großstadt wirklich gebraucht wird.

Rezvani bringt Monster-SUV auf den Markt

Für viele SUV-Fahrer:innen sind vor allem Fahrradfahrer:innen im Straßenverkehr die Feinde Nummer eins. Auch gegen sie verspricht das abgefahrene Auto explizit Schutz in Form von Aussenspiegeln, die Pfefferspray sprühen oder Stromschlägen, die aus den Türgriffen kommen. Wer dann noch weiter in Richtung Fahrradfahrer:innen oder anderen Personen pöbeln will, die dem Mini-Panzer zu nahe kommen, kann dies über ein nach außen gerichtetes Lautsprechersystem tun.

Falls es in der Großstadt zur spontanen Verfolgungsjagd kommt, ist man im Vengeance auch auf der sicheren Seite – und kann per Knopfdruck eine große Rauchwolke in Richtung seiner Verfolger ausstoßen. Im Security-Package gibt es außerdem kugelsichere Westen, Gasmasken und Millitärhelme an Bord. Für die ganz Ängstlichen wäre auch ein Wärme-Nachtsichtgerät dabei. Weitere orderbare Extras: Seilwinde, diverse Zusatzscheinwerfer, Bordtresor, Waffenfach.

Drinnen geht es luxuriös zu: XXL-Bildschirm, Drei-Zonen-Klimaanlage, Mini-Bar und ein Panoramadach runden das Angebot ab. All das hat natürlich seinen Preis: Umgerechnet kostet der Vengeance fast 800.000 Euro. Aber: den Mini-Panzer wird es so wohl vor allem auf Straßen in den USA zu sehen geben, in Europa überschreitet er bereits das zulässige Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen. Und: Eine Straßenzulassung für solch ein Gefährt wird es hier wohl nicht geben. (alp)