Promille-Fahrer kracht in geparkten SUV – dann geht sein Auto in Flammen auf

In Heimfeld ist es am frühen Sonntagmorgen zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen in ein geparktes Auto gekracht. Dann loderten Flammen. Der Unglücksfahrer konnte sich retten, obwohl er schwer betrunken war.

Laut Polizei passierte der Unfall gegen 4.35 Uhr auf der Stader Straße kurz hinter der A7-Brücke. Der Fahrer eines Renault war hier von der zweispurigen Straße abgekommen und in einen geparkten SUV gekracht. Der Renault ging nach dem Crash in Flammen auf.

Fahrer bringt sich vor Flammen in Sicherheit

Der Unglücksfahrer hatte sich laut Polizei vor Eintreffen der Rettungskräfte selbst in Sicherheit gebracht und war unverletzt. Weil er alkoholbedingte Ausfallserscheinungen zeigte, ließen Polizisten ihn pusten. Das Ergebnis: mehr als ein Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet.