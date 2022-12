Geiselnahme in Einkaufszentrum: Großeinsatz in Dresden

In der Dresdner Innenstadt gibt es einen Großeinsatz der Polizei. Hintergrund ist eine Geiselnahme, wie die Polizei am Samstag mitteilte. In diesem Zusammenhang würden derzeit die Altmarktgalerie und angrenzende Bereiche evakuiert. Laut „Bild“ soll eine Frau durch Schüsse getötet worden sein.

Mehrere Medien berichten, dass ein bewaffneter Täter sich in der Einkaufspassage in direkter Umgebung des „Striezelmarktes“ verschanzt haben soll. Der Weihnachtsmarkt durfte am Samstag nicht öffnen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung, den Bereich um das Einkaufszentrum zu meiden. Details – etwa wie viele Menschen betroffen sind – könnten derzeit wegen der unübersichtlichen Lage noch nicht genannt werden.

