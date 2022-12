Laut Polizei hatten sich in letzter Zeit die Zwischenfälle mit Gewalt- und Sexualdelikten sowie massive Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz gehäuft. Aus diesem Grunde habe man reagiert und im Rahmen von Präventionsmaßnahmen mehrere Läden auf dem Kiez durchsucht.

Immer wieder Gewalt, Drogenhandel, Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz: Mit einer Großrazzia gegen Kriminalität auf dem Kiez hat die Hamburger Polizei zusammen mit dem Zoll und dem Bezirksamt am Samstag mehrere Bars, Clubs und Discotheken durchsucht. Mit erschreckendem Ergebnis.

Mehrere Bars und Clubs auf St. Pauli kontrolliert

In der Zeit von Freitagabend, 21 Uhr, bis zum frühen Samstagmorgen wurden mehrere Bars, Clubs, Discotheken und Shisha Lounges ins Visier genommen. Eine Shisha-Bar in der Clemens-Schultz-Straße ist bereits polizeibekannt, hier wurde in der Vergangenheit bei Kontrollen immer wieder unversteuerter Tabak gefunden.

NonStopNews Beamte des Zol stellten mehrere Kilo unversteuerten Shisha Tabak sicher. Beamte des Zolls stellten mehrere Kilo unversteuerten Shisha-Tabak sicher.

Und auch diesmal stießen die Beamten auf mehrere Kilo des Tabaks. Außerdem bemerkten sie zwei illegal aufgestellte Glücksspielautomaten und stellten zu hohe Kohlenmonoxidwerte fest. Der Laden wurde geschlossen.

In anderen Objekten entlang der Reeperbahn überprüften die Beamten, ob die Vorgaben zum Jugendschutzgesetz eingehalten wurden – und entdeckten massive Verstöße. Laut Polizei wurden nach Mitternacht in einem gut besuchten Club auf der Reeperbahn 41 Minderjährige zwischen 14 und 17 Jahren angetroffen.

Gefälschte Mutti-Zettel: 41 Minderjährige in Disco auf Reeperbahn angetroffen

Alle wurden in Obhut der Erziehungsberechtigen oder dem dem Kinder- und Jugendnotienst übergeben. Auch in anderen Läden wurden mehrere Jugendliche angetroffen, die sich dort eigentlich nicht aufhalten dürften. Viele hatten einen sogenannten „Mutti-Zettel“ dabei, der falsch oder unvollständig ausgefüllt worden war.

Mit dem „Mutti-Zettel“ können Erziehungsberechtigte nach Paragraf 1, Absatz 4 des Jugendschutzgesetz Minderjährige auf Tanzveranstaltungen in die Obhut einer volljährigen Vertrauensperson geben. Häufig werden aber erfundene Personen von den Jugendlichen eingetragen und die Unterschrift gefälscht – und das ist strafbar.

Die Club oder Barbetreiber versuchen sich laut einem Beamten immer wieder aus der Verantwortung zu stehlen. „Vielen ist bekannt, dass die Zettel häufig mit gefälschten Unterschriften versehen sind. Sie unternehmen aber nichts dagegen. Bis eben eine Razzia kommt“.

NonStopNews Jugendschutz-Polizist Jens Mollenhauer. Jugendschutz-Polizist Jens Mollenhauer.

Die Aktion wurde am Samstagmorgen gegen vier Uhr beendet. Genaue Zahlen will die Polizei am Sonntag herausgeben. Bei dem Einsatz war auch der Jugendschutzexperte der Polizei Jens Mollenhauer dabei. Der Beamte, selbst mehrfacher Vater, ist seit mehr als 30 Jahren für Gewaltprävention bei Jugendlichen aktiv.