„Gazoz“ und „Halo-Halo“: Das sind die Trend-Drinks des Sommers

Je heißer das Wetter, desto kühler die Drinks! Apfelschorle und Zitronenlimo sind im Sommer erfrischend – aber nicht besonders originell. Warum nicht mal die Geschmacksknospen in den Urlaub schicken – und Trend-Drinks aus anderen Ländern probieren? Hier eine kleine Auswahl.

Thailand: Der „Butterfly Pea Soda“ leuchtet in Lila-Blau-Tönen und wird aus den Blüten der „Clitoria ternatea“-Pflanze (Schmetterlingserbse) gewonnen. Der wird unter anderem eine beruhigende Wirkung nachgesagt. In Südostasien wird sie häufig für Gerichte und Getränke verwendet. Als Soda ist Butterfly Pea mit seiner Kräuternote extrem erfrischend.

Ein Becher „Butterfly Pea Soda“.

Philippinen: Berühmt ist dort der „Halo-Halo“, auf Deutsch soviel wie „Mix-Mix“. Dafür werden gesüßte Früchte, kandierte Mung- oder Kidneybohnen und Geleestücke mit geschabtem Eis bedeckt. Das Ganze wird mit Kondensmilch übergossen, mit Crème Caramel oder violetter Eiscreme getoppt und mit geröstetem jungem Reis bestreut.

Sommerdrinks: Die Griechen mögen es süß

Südafrika: Ein Klassiker ist der „Table Mountain“, ein geschüttelter, saurer Brandy-Cocktail mit einem Schuss südafrikanischen Wermuts. Dazu kommen Minze, Kardamom, Limonensaft, Orangenbitter, Rooibusch-Sirup und eine herbe Infusion aus Fynbos-Blättern, den für das Kap der Guten Hoffnung typischen Sträuchern.

Griechenland: Beim Begriff „U-Boot“ (griechisch: Ypovríchio) denken Leckermäuler dort an dickflüssiges Mastix, das mit einem Dessertlöffel in eiskaltes Wasser getaucht wird. Für die zähe Paste werden Zucker und Vanille mit dem Harz des Mastixbaums vermischt.

Das erfrischende griechische Sommergetränk „U-Boot“.

Israel: An heißen Sommertagen trinken Israelis gerne das süßliche Sprudelgetränk „Gazoz“. In Tel Aviv gibt es eine besonders trendige Version des traditionellen Fruchtlimonade: fermentierte Früchte werden dabei mit frischen Kräutern, Eis, Mineralwasser und Gewürzen gemixt. Der Drink erinnert im Geschmack etwas an das Tee-Gärgetränk Kombucha.

Das könnte Sie auch interessieren: Urlaub am Mittelmeer: Hier gibt es noch Schnäppchen

Indien: Saft aus Zuckerrohr ist in Indien, wo es derzeit teils über 40 Grad heiß ist, sehr beliebt. Den grünen Saft schätzen aber auch viele Menschen in anderen asiatischen Ländern. Man findet ihn überall an Straßenrändern, wo ihn Verkäufer direkt vor Ort vorbereiten. Dabei pressen sie das Zuckerrohr durch eine mit Diesel betriebene Maschine und mischen dann Zitrone, Ingwer, etwas Salz und Eis bei. (dpa/miri)