Sommerurlaub am Mittelmeer: Hier gibt’s noch Schnäppchen

Nach einer pandemischen Ewigkeit dürfen wir wieder los – ohne große Einschränkungen, Formalien und Attests: Abflug Richtung Sommerurlaub. Der ist nach zweieinhalb Jahren Corona zwar endlich unkompliziert buchbar, aber aktuell fast unbezahlbar. Die Preise für Flüge und Hotels sind irrsinnig explodiert. Aber das ist zum Glück kein Grund, die Urlaubslaune einzumotten – das Handelsblatt hat aktuell die günstigsten Sommerziele ermittelt und ein Ranking erstellt.

Wie kommt es überhaupt, dass die Preise so gestiegen sind? Schuld ist unter anderem die heftige Inflation, die im Euroraum bei 8,1 Prozent liegt. Außerdem gelten ja weiter einige Corona-Auflagen, es wird zum Beispiel häufiger und aufwändiger geputzt – auch das wird dem Gast in Rechnung gestellt. Und nicht zu vergessen: der aufgestaute Sonnenhunger! Die Nachfrage ist riesig, da steigen natürlich die Preise. Laut „Handelsblatt“ erwarten einige Hoteliers sogar bessere Umsätze als im Rekordjahr 2019.

Die Reiselust ist riesig, hohe Preise hin oder her: Laut einer GfK-Umfrage im Auftrag des Bayerischen Zentrums für Tourismus möchten 69 Prozent der Befragten, die generell verreisen, in diesem Sommer auf jeden Fall in den Urlaub fahren.

In der Türkei gibt es noch Urlaubs-Schnäppchen

Und wo lässt es sich noch entspannen, ohne knietief in den Dispo zu surfen? Die Tourismusberatung Mabrian hat für das Handelsblatt Urlaubsziele am Mittelmeer ausgewertet. Ergebnis: Am günstigsten ist in dieser Saison ein Urlaub in der Türkei.

Hier kostet eine Übernachtung in der letzten Juli- und ersten Augustwoche im Vier-Sterne-Hotel um die 100 Euro. In Griechenland zahlt man pro Nacht momentan locker das doppelte. Da die Türkei auch ein beliebtes Ziel für Russen und Ukrainer ist, diese Urlauber aber wegen des Krieges in dieser Saison wegbleiben, ist der Ansturm auf die „All-Inklusive“-Hotels in Antalya geringer. Das wirkt sich auch auf die Preise aus.

Das könnte Sie auch interessieren: In diesen Supermärkten gibt es das Urlaubsfeeling gratis

Ähnlich sieht es in Nordafrika aus: Auch in Ägypten und Tunesien urlaubten viele Russen. Die beiden Länder belegen Platz zwei im Günstig-Ranking. Die von vielen Urlaubern nicht als stabil eingeschätzte Lage macht den Urlaub hier zudem günstiger als in anderen Gebieten.

Ägypten rechnet damit, in diesem Jahr 68 Prozent der Buchungen des Vorkrisenniveaus zu erreichen. Und in Tunesien kamen von Januar bis Mai nur rund halb so viele Touristen wie im selben Zeitraum 2019.

Best places to visit in the #Algarve https://t.co/AU0y2fNiYr according to @lonelyplanet

This southern pocket of #Portugal also has castles, historic cobblestone centers and sleepy cliff-top villages overlooking wild stretches of coastline. #culture #heritage #travel #traveltips — Visit Portugal (@visitportugal) June 20, 2022

Platz drei der Urlaubshitparade: Portugal! Das kleine Land mit großem Charme ist total angesagt – aber trotzdem noch bezahlbar. Der Algarve-Lust hat auch der Ausbruch der Omikron-Subvariante BA.5 Anfang Mai keinen Abbruch getan.

„Wir haben keine Auswirkungen der neuen Corona-Welle auf die Buchungen gesehen“, so Filipe Silva, Mitglied im Direktorium von Turismo de Portugal, zum „Handelsblatt“. Auch hier sind die Hotelpreise gestiegen – aber eben nicht so enorm wie in anderen Urlaubszielen am Mittelmeer.