Gasalarm im Schwimmbad – 21 Kinder im Krankenhaus

Durch den Austritt von Chlorgas in einem Schwimmbad in Bergheim bei Köln sind am Dienstag 21 Kinder und drei Erwachsene verletzt worden. Zu den Hintergründen des Lecks ist bisher noch nichts bekannt.

Alle Kinder würden mit leichten bis mittleren Verletzungen in umliegende Kinderkrankenhäuser gebracht, teilte die Feuerwehr mit. Auch die drei Erwachsenen, allesamt Lehrkräfte, würden im Krankenhaus behandelt. Bei den Verletzungen handele es sich um Atemwegs-Reizungen, starken Husten und tränende Augen, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Plötzlich machte sich ein stechender Geruch bemerkbar

Bei Wartungsarbeiten sei es aus bislang unbekannter Ursache zum Austritt einer Kleinstmenge des Chlorgases gekommen. Die Lehrkräfte und die Badeaufsicht hätten einen stechenden Geruch bemerkt und daraufhin sofort die Kinder aus dem betroffenen Bereich evakuiert und die Rettungskräfte alarmiert.

Für den Rettungsdienst wurde das Stichwort „Massenanfall von Verletzten“ ausgerufen. Die Feuerwehr fuhr daraufhin mit mehreren Einheiten zum Einsatzort. (mp/dpa)