Frust und Verwirrung: 9-Euro-Ticket gilt nicht in allen Regionalzügen

Diesen Sommer fahren wir Bahn – mit dem 9-Euro-Ticket kreuz und quer durch’s Land. Viele haben sich in der DB-App dafür schon Routen ausbaldowert – mit dem Suchfilter „Nur Nahverkehr“ muss das ja umkompliziert klappen, dort gilt das Günstig-Ticket ja bekanntlich. Aber von wegen! Es gibt Regionalzüge, in denen der Spartarif nicht gültig ist.

Wie kann das sein? Die DB Regio betreibt Regionalzüge, und die dürfen mit dem 9-Euro-Ticket genutzt werden. Der Haken: Es gibt auch Regionalzüge, die von der DB Fernverkehr betrieben werden. Und da gelten zwar normale Nahverkehrstickets – aber nicht das 9-Euro-Ticket.

Wie man nun die Züge von DB Regio und DB Fernverkehr unterscheiden kann? Das ist auf den ersten Blick nicht möglich. Man muss zum Beispiel in der Bahn-App die Infos zu den Zügen antippen, da steht es dann klein vermerkt, ob DB Regio oder DB Fernverkehr.

Warum gibt es denn RE-Züge, in denen das 9-Euro-Ticket nicht gilt, @DB_Bahn? In der Fahrplanauskunft wird mir z. B. der RE 50253 entsprechend anzeigt. #9EuroTicket pic.twitter.com/l9yJVw8mS0 — Frank Bergmann (@FrankB) May 24, 2022

Was die Sache noch nerviger macht: Man kann in der App die Fernverkehrs-Züge nicht rausfiltern, bekommt sie also bei jeder Suche mit angezeigt. Auf Anfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) teilte ein Sprecher mit, dass die DB Fernverkehr derzeit mit den Ländern den Umgang kläre.

9-Euro-Ticket gilt nicht in allen Zügen – Bahnkunden frustriert

Das kann bei der Bahn bekanntlich ein bisschen dauern. Auf Twitter macht sich derweil – bei aller Freude über das günstige Ticket – auch Frust über die unübersichtliche Regelung breit. „Verbrauchertäuschung“, findet ein Nutzer. „Wer soll sich in dem Tarifdschungel auskennen?“, schreibt ein anderer.

Die Antwort darauf ist leider simpel: Die Bahnkunden. Denn es liegt in der Verantwortung des Fahrgasts, das richtige Ticket zu buchen. Also: Unbedingt in den Zuginformationen, die in der App und auf der Website angezeigt werden können, nachschauen, ob der Hinweis „9-Euro-Ticket nicht gültig“ zu lesen ist. Denn wer falsch bucht, riskiert 60 Euro – für’s Schwarzfahren. (miri)