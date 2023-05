Flugzeug stürzt ab: Passagier filmt dramatische Szenen

Kurz nach dem Start verliert ein Flugzeug in Panama an Höhe. Wenig später stürzt es ab. Einer der Reisenden hielt das Drama mit seinem Handy fest.

Gegen 14 Uhr Ortszeit startet am Montag ein kleines Flugzeug vom internationalen Flughafen Marcos A. Gelabert in Panama City. Drei Reisende und der Pilot sitzen an Bord. Doch nur kurz nach dem Start gerät die Maschine in Schwierigkeiten.

Vier Menschen überleben Flugzeugabsturz in Panama

Das Kleinflugzeug verliert schnell an Höhe. Beim Versuch, auf einer Straße notzulanden, stürzt es ab und setzt hart auf dem Asphalt auf.

#ULTIMAHORA

SE SALVARON!!!



Una avioneta que había salido del aeropuerto Marcos Gelabert, se precipitó a la avenida de La Amistad.



La aeronave cayó exactamente encima del puente del cruce de Clayton y Albrook.



Los tripulantes están milagrosamente ilesos o con vida.#Panamá pic.twitter.com/tllFv9ylHi — Social Network Panama (@SNPanama507) May 1, 2023

Einer der Passagiere hält die dramatischen Szenen in einem Handyvideo fest. Erst fliegt die Maschine noch normal, dann sind laute Schreie zu hören, als die Reisenden offenbar ihre Notlage realisieren. Nur Sekunden später ist das Flugzeug auf der Straße, überschlägt sich dabei noch.

Das könnte Sie auch interessieren: Drei Tote bei Absturz von US-Kampfhubschraubern

Anschließend läuft eine Frau vom Absturzort fort, sie steht offenbar unter Schock. Wie durch ein Wunder bleiben alle vier Insassen nahezu unverletzt.

Gerettet haben könnte die Passagiere, dass auch in Panama am 1. Mai der Tag der Arbeit gefeiert ist. Mutmaßlich war die Straße deshalb deutlich weniger befahren als an normalen Tagen. Der Flughafen unterbrach seinen Betrieb nach dem Unfall für kurze Zeit.