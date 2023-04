Fleisch oder Fleischersatz: Das schadet dem Klima wirklich mehr

Zu immer mehr Fleischgerichten gibt es bereits eine vegetarische Alternative. Ersatzprodukte aus Soja, Seitan und Co. breiten sich immer weiter in den Kühlregalen aus. Für Verbraucherinnen und Verbraucher ist dabei nicht nur das Tierwohl entscheidend, sondern auch der Gedanke an das Klima und die Umwelt. Was ist aber wirklich die klimafreundlichere Alternative? Fleisch oder Fleischersatz?

Das Umweltbundesamt (UBA) hat den durchschnittlichen CO 2 -Fußabdruck von Fleisch- und Fleischersatzprodukten errechnet. Die Ergebnisse sind eindeutig: Während für die Produktion eines Kilos Soja-Fleischersatz 2,8 Kilogramm CO 2 in die Atmosphäre gepustet werden, ist es für Rindfleisch mit 30,5 Kilogramm mehr als das Zehnfache. Auch die Klimabilanzen von Schweinefleisch (4,1 kg) und Geflügel (4,3 kg) sind deutlich schlechter als die der Soja-Alternative. „Fleischproduktion schadet nachweislich der Umwelt und trägt zur Erderhitzung bei“, so UBA-Präsident Dirk Messner.

Das könnte Sie auch interessieren: „Kochen für den Arsch“: Diese Rezepte machen Ihren Hintern glücklich

Forscherinnen und Forscher des Öko-Instituts gingen darüber hinaus der Frage nach, wie eine vegane Ernährung im Vergleich zur vegetarischen abschneidet. Wer lediglich auf Fleisch verzichtet, spart demnach knapp ein Viertel der Treibhausgase ein. Bei Veganerinnen und Veganern beträgt die Einsparung bereits über 53 Prozent. Heißt: Wer vom vegetarischen zum veganen Essen wechselt, kann seine Klimabilanz nochmals deutlich aufpolieren. (dpa/mp)