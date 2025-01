Feier in beliebtem Ausgehviertel: Auto fährt in Menge – viele Tote

In New Orleans‘ beliebtem Ausgehviertel feiern Menschen ins neue Jahr. Plötzlich fährt ein Fahrzeug in die Menge. Die Rede ist von mehreren Toten.

In der US-Südstaatenmetropole New Orleans ist es in der Neujahrsnacht Berichten zufolge zu einem tödlichen Vorfall gekommen. Im berühmten Ausgehviertel French Quarter sei ein Auto in eine Menschenmenge gefahren, berichteten örtliche Medien mit Verweis auf Behördenangaben. In ersten Berichten war von mehreren Toten die Rede. Es könnten mindestens zehn Menschen gestorben sein, und es gebe mindestens 26 Verletzte, berichtete der Lokalsender 4WWL und berief sich auf die Polizei.

Der Fahrer ist nach Einschätzung der Polizei mit voller Absicht in die Menschenmenge gefahren. „Er versuchte so viele Menschen zu überfahren wie möglich“, sagte New Orleans‘ Polizeichefin Anne Kirkpatrick in einer Pressekonferenz – es habe sich um „sehr absichtliches Verhalten“ gehandelt.

Mann stieg aus Lkw und schoss

Der US-Sender CBS News berichtete, dass es sich laut Augenzeugen um einen Laster gehandelt haben soll, der mit hoher Geschwindigkeit auf der Bourbon Street in die Menge gefahren sei. Anschließend sei der Fahrer demnach ausgestiegen und habe mit einer Waffe geschossen.

Das könnte Sie auch interessieren: Ein Toter, Großbrände, Angriffe: So erlebten Hamburgs Retter die Silvesternacht

Die Polizei selbst gab noch keine offiziellen Informationen zu dem Vorfall heraus. Rettungskräfte waren mit einem großen Aufgebot vor Ort, wie Aufnahmen des Senders WWLTV zeigten. Laut einem Reporter des Senders ließ die Polizei zahlreiche Restaurants und Bars auf der Bourbon Street räumen und sperrte auch die Hauptstraße des Viertels weiträumig ab. (dpa/mp)