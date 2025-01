Großbrände, gezielte Angriffe auf Polizisten, eine tödliche Böllerexplosion: Die Silvesternacht in und um Hamburg brachte zahlreiche Einsätze für Feuerwehr und Polizei mit sich. Wie das Fazit der Retter ausfällt und was in der größten Partynacht des Jahres passierte, lesen Sie im großen Silvester-Überblick.